Макеты это удобный инструмент для организаций, которым необходимо создавать множество идентичных изображений продукта с частично измененным оформлением. Как правило, макеты подготавливаются дизайнером в популярных цифровых форматах, таких как например photoshop (.PSD), для самостоятельного использования заказчиком без специальных знаний графических программ. Как практические примеры: - Автомобиль, к которому надо сделать визуализацию графического оформления кузова; - посуда (кружки) на которые необходимо наложить фото, также не меняя общей композиции; - Любые другие товары. требующие описанных выше операций.