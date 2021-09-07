Ретушь фото интерьеров и недвижимости

В данном разделе представлены образцы обработки фото объектов недвижимости и интерьерной съемки.

Задача ретушера - максимально улучшить внешний вид помещений, передать их эстетику и стиль, атмосферу.

Ниже приведен основной перечень операций по обработке, свойственных для данного направления ретуши фото.

- Исправление раскадровки, если где либо попало что то лишнее;

- Приведение всех кадров к общему стилю по цвету и свету;

- Исправление дисторсии объектива; *

- Исправление геометрических искажений кадра - вертикали и горизонтали, геометрические соотношения (при необходимости, если не является творческим замыслом фотографа);

- Исправление света - "вытягивание" экспозиции, света в кадре; *

- Удаление виньетирования - за исключением случаев, где оно применено целенаправленно, для выделения объекта; *

- Выставление точки белого и черного, контраста;

- Коррекция мелких огрехов, если они есть - следы пальцев на мебели, пылинки на объективе или матрице, цифрового шума и т.п.

- Нанесение логотипа компании на финальные обработанные фотографии.

* Некоторые виды правок доступны только для фото в формате RAW.