Ретушь фото интерьеров и недвижимости

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В данном разделе представлены образцы обработки фото объектов недвижимости и интерьерной съемки.
Задача ретушера - максимально улучшить внешний вид помещений, передать их эстетику и стиль, атмосферу.
Ниже приведен основной перечень операций по обработке, свойственных для данного направления ретуши фото.
- Исправление раскадровки, если где либо попало что то лишнее;
- Приведение всех кадров к общему стилю по цвету и свету;
- Исправление дисторсии объектива; *
- Исправление геометрических искажений кадра - вертикали и горизонтали, геометрические соотношения (при необходимости, если не является творческим замыслом фотографа);
- Исправление света - "вытягивание" экспозиции, света в кадре; *
- Удаление виньетирования - за исключением случаев, где оно применено целенаправленно, для выделения объекта; *
- Выставление точки белого и черного, контраста;
- Коррекция мелких огрехов, если они есть - следы пальцев на мебели, пылинки на объективе или матрице, цифрового шума и т.п.
- Нанесение логотипа компании на финальные обработанные фотографии.
* Некоторые виды правок доступны только для фото в формате RAW.