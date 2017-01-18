Ретушь фотографий, свето- и цветокоррекция. Сауно.
Добавлена137 просмотров
7 лет назад
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Ретушь фотографий, свето- и цветокоррекция. Ретушь фото для гравировальных станков Сауно. Фотоколлажи, устранение дефектов при фотосъемке. Работаю с программами Photoshop, Illustrator. Пишите на почту [email protected]