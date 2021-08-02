Магазин Нижнего Белья

Seo оптимизация и seo продвижение интернет-магазина нижнего белья на OpenCart. Сайт находиться в ТОП 1 в Google по самым конкурентным ключевым запросам. Для того, что бы вывести сайт в топ понадобилось 4 месяца. В работе использовали контекстную рекламу, smm продвижение интернет-магазина нижнего белья на Facebook, закупка ссылок.Что Входило В Работу:1. Анализ конкурентов2. Составление стратегии продвижения сайта3. Составление поэтапного плана работы4. Подключение продвижения в Facebook5. SEO оптимизация каждой страницы сайта6. SEO оптимизация каждой карточки товара7. Написание продающих текстов для карточек товара8. Написание сео статей9. Отчет в конце месяца по позициям сайта в GoogleБюджет Проекта:SEO оптимизация (проводиться единоразово) - 8500 грнSEO продвижение (ежемесячно) - 4500 грнПаралелльно было задействовано SMM продвижение в Facebook