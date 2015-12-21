Продвижение магазина кальянов kalyanvkayf.ru
Тематика - Продажа кальянов
Регион продвижения - Москва
Статус проекта - На продвижении
Период проведения работ - С 1 августа 2015 г. Актуальность данных 21.12.2015 г.
Количество продвигаемых запросов- более 2500 шт.
Результаты - более 16 заявок в неделю из поискового трафика, рост позиций по всему списку целевых запросов (5% в ТОП3, 18% в ТОП10)
Комментарий - Сайт продвигался с нуля, тематика запрещена!
Проведенные работы:
Корректировка web-интерфейса
Проведение комплексного SEO аудита сайта
Сбор полного семантического ядра и распределение по целевым страницам, разработка структуры категорий.
Проведение полной внутренней оптимизации (улучшение продающих качеств сайта, юзабилити, оптимизация технических факторов, SEO оптимизация всех целевых страниц)
Наращивание вечной статейной ссылочной массы
Аналитика и корректировка целевых страниц