Продвижение магазина кальянов kalyanvkayf.ru

Тематика - Продажа кальянов

Регион продвижения - Москва

Статус проекта - На продвижении

Период проведения работ - С 1 августа 2015 г. Актуальность данных 21.12.2015 г.

Количество продвигаемых запросов- более 2500 шт.

Результаты - более 16 заявок в неделю из поискового трафика, рост позиций по всему списку целевых запросов (5% в ТОП3, 18% в ТОП10)

Комментарий - Сайт продвигался с нуля, тематика запрещена!

Проведенные работы:

Корректировка web-интерфейса

Проведение комплексного SEO аудита сайта

Сбор полного семантического ядра и распределение по целевым страницам, разработка структуры категорий.

Проведение полной внутренней оптимизации (улучшение продающих качеств сайта, юзабилити, оптимизация технических факторов, SEO оптимизация всех целевых страниц)

Наращивание вечной статейной ссылочной массы

Аналитика и корректировка целевых страниц