Продвижение школы парикмахеров в Алматы

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Продвижение сайта академии парикмахерского искусства - KLOCH в Алматы. Результат с нуля до ТОП-2 за 5 месяцев.
Короткое описание работ:
- Внутреннее продвижение: аудит, сбор семантического ядра, запрос необходимых материалов (фото/видео/отзывы), техническое задание для программиста, создание новых страниц и другие работы.
- Внешнее продвижение: подклейка доменов, получение ссылок с конкурентов, размещение гостевых ссылок, работа с Google My Business и другое.