Продвижение школы парикмахеров в Алматы

Добавлена
2 года назад
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Продвижение сайта академии парикмахерского искусства - KLOCH в Алматы. Результат с нуля до ТОП-2 за 5 месяцев.

Короткое описание работ:

  • Внутреннее продвижение: аудит, сбор семантического ядра, запрос необходимых материалов (фото/видео/отзывы), техническое задание для программиста, создание новых страниц и другие работы.
  • Внешнее продвижение: подклейка доменов, получение ссылок с конкурентов, размещение гостевых ссылок, работа с Google My Business и другое.
Полный кейс можно прочитать на https://vc.ru/seo/275840-seo-keys-shkoly-parikmaherov-5-mesyacev-92-zaprosov-v-top-10#продвижение #продвижениесайтов#seo #seoкейс #раскрутка #SEO-оптимизатор #seo-оптимизация #сео-специалист