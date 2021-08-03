Продвижение школы парикмахеров в Алматы

Продвижение сайта академии парикмахерского искусства - KLOCH в Алматы. Результат с нуля до ТОП-2 за 5 месяцев.

Короткое описание работ:

Внутреннее продвижение: аудит, сбор семантического ядра, запрос необходимых материалов (фото/видео/отзывы), техническое задание для программиста, создание новых страниц и другие работы.

Внешнее продвижение: подклейка доменов, получение ссылок с конкурентов, размещение гостевых ссылок, работа с Google My Business и другое.