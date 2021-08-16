Выездной шиномонтаж в Санкт-Петербурге

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Комплексное продвижение услуги выездной шиномонтаж https://shiny-migom.ru/mobilniy-shinomontazh/ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Что сделано
- Собрал семантическое ядро
- Составлен прототип страницы с нужными блоками
- поиска веб-дизайнера,
- составление ТЗ на верстку,
- контроль исполнителей
- Составление ТЗ на текст с использованием LSI фраз.
- Аудит ссылочной массы конкурентов,
- отбор площадок для размещения ссылок.
- Отбор автомобильных форумов.
- Поиск дроп-доменов,
- восстановление и редирект на нужную страницу.
- Работа с журналистами для получения упоминания бренда в питерских СМИ.
- Добавить услугу в GMB и Яндекс Карты