Выездной шиномонтаж в Санкт-Петербурге

Добавлена
2 года назад
79 просмотров
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Комплексное продвижение услуги выездной шиномонтаж https://shiny-migom.ru/mobilniy-shinomontazh/ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Что сделано

  • Собрал семантическое ядро
  • Составлен прототип страницы с нужными блоками
  • поиска веб-дизайнера,
  • составление ТЗ на верстку,
  • контроль исполнителей
  • Составление ТЗ на текст с использованием LSI фраз.
  • Аудит ссылочной массы конкурентов,
  • отбор площадок для размещения ссылок.
  • Отбор автомобильных форумов.
  • Поиск дроп-доменов,
  • восстановление и редирект на нужную страницу.
  • Работа с журналистами для получения упоминания бренда в питерских СМИ.
  • Добавить услугу в GMB и Яндекс Карты
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