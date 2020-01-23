Технический аудит

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4 года назад
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1.1.   Проверка срабатывания редиректа с index.php,index.html. Проверка кода ответа этих редиректов.

1.2.   Выгрузка всех страниц сайта для анализа.

1.3.   Анализ индекса поисковых систем и сравнение с файлом выгрузки сайта.

1.5.   Анализ поисковой выдачи Google и Yandex, поиск ненужных страниц для дальнейшего исключения их из выдачи. Настройка файла robots.txt на основании

полученных данных с пунктов + анализ сайта на содержание:

·        Сортировок.

·        Поиска.

·        Фильтров.

·        Служебных страниц.

·        Пустых страниц.

·        Страниц, содержащих не уникальный контент,который по определённым причинам нельзя удалить с сайта

1.6.   Проверка настройки 404 ошибки:

·        Срабатывание на различных уровнях.

·        Срабатывание в дизайне сайта.

·        Настройка исключений.

·        Проверка кода ответа 404 ошибки.

·        Проверка корректности срабатывания при добавлении в URL различных элементов (пробел, &, точка).

1.7.   Анализ страниц сайта на внутренние дубли страниц.

1.8.   Проверка и настройка карты сайта.

1.10.Проверка корректности http ответов:

·        Анализ наличия ссылок на 404 ошибки.

·        Анализ прямых ссылок на 301 редиректы.

·        Анализ наличия 302 редиректов.

·        Анализ наличия битых картинок.

·        Анализ наличия битых js и css файлов.

·        Прочие ошибки в коде ответа сервера.

1.12.Проверка автоматической генерации тегов для картинок товаров/услуг.

1.15.Анализ заголовков Н1 на всех страницах сайта:

·        Удаление более одного заголовка Н1.

·        Добавление заголовка Н1, в случае его отсутствия.

·        Автогенерация заголовка Н1 на страницах разделов и товаров/услуг.

1.16.Анализ и настройка уровня вложенности страниц.

1.17.Анализ и настройка страниц пагинации:

·        Добавление специальных атрибутов, маркирующих страницы пагинации.

·        Настройка правильного вывода навигации страниц пагинации для распределения веса.

1.18.Настройка тега Canonical:

·        Анализ существующих.

·        Добавление новых в случае необходимости.

·        Настройка их на страницах пагинации.

·        Удаление циклических тегов.

1.19.Исправление ошибок HTML:

·        Validator.

·        Mozilla.

1.20.Настройка микроформатов hcard на сайте:

·        Контакты в шапке сайта. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).

·        Контакты в футере.

·        Данные на странице контактов. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).

1.21.Анализ и настройка наличия хлебных крошек и оформление их в микроформаты.

1.22.Оптимизация скорости загрузки страниц сайта:

·        Оптимизация изображений.

·        Вынесение в отдельный файл JavaScripts, CSS.

·        Анализ времени ответа сервера и его ускорение.

·        Настройка использования кеша браузера.

·        Сокращение кода HTML.

·        Сокращение JavaScripts и CSS.

·        Настройка сжатия.

1.23.Удаление циклических ссылок.

1.24.Проверка и исправление ошибок в Google и Yandex Webmasters.

1.25.Добавление https:// протокола (на усмотрении, в зависимости от анализа).

1.27.Настройка URL (после анализа трафика на такие страницы):

·          ЧПУ.

·          Отображение пути.

1.28.Настройка автоматической генерации Sitemap.xml.

1.29.Проверка верстки на наличие ошибок.

1.30.Проверка отображения сайта на различных устройствах и браузерах.

1.31.Настройка перелинковки на сайте.