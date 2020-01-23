Технический аудит

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1.1. Проверка срабатывания редиректа с index.php,index.html. Проверка кода ответа этих редиректов.
1.2. Выгрузка всех страниц сайта для анализа.
1.3. Анализ индекса поисковых систем и сравнение с файлом выгрузки сайта.
1.5. Анализ поисковой выдачи Google и Yandex, поиск ненужных страниц для дальнейшего исключения их из выдачи. Настройка файла robots.txt на основании
полученных данных с пунктов + анализ сайта на содержание:
· Сортировок.
· Поиска.
· Фильтров.
· Служебных страниц.
· Пустых страниц.
· Страниц, содержащих не уникальный контент,который по определённым причинам нельзя удалить с сайта
1.6. Проверка настройки 404 ошибки:
· Срабатывание на различных уровнях.
· Срабатывание в дизайне сайта.
· Настройка исключений.
· Проверка кода ответа 404 ошибки.
· Проверка корректности срабатывания при добавлении в URL различных элементов (пробел, &, точка).
1.7. Анализ страниц сайта на внутренние дубли страниц.
1.8. Проверка и настройка карты сайта.
1.10.Проверка корректности http ответов:
· Анализ наличия ссылок на 404 ошибки.
· Анализ прямых ссылок на 301 редиректы.
· Анализ наличия 302 редиректов.
· Анализ наличия битых картинок.
· Анализ наличия битых js и css файлов.
· Прочие ошибки в коде ответа сервера.
1.12.Проверка автоматической генерации тегов для картинок товаров/услуг.
1.15.Анализ заголовков Н1 на всех страницах сайта:
· Удаление более одного заголовка Н1.
· Добавление заголовка Н1, в случае его отсутствия.
· Автогенерация заголовка Н1 на страницах разделов и товаров/услуг.
1.16.Анализ и настройка уровня вложенности страниц.
1.17.Анализ и настройка страниц пагинации:
· Добавление специальных атрибутов, маркирующих страницы пагинации.
· Настройка правильного вывода навигации страниц пагинации для распределения веса.
1.18.Настройка тега Canonical:
· Анализ существующих.
· Добавление новых в случае необходимости.
· Настройка их на страницах пагинации.
· Удаление циклических тегов.
1.19.Исправление ошибок HTML:
· Validator.
· Mozilla.
1.20.Настройка микроформатов hcard на сайте:
· Контакты в шапке сайта. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).
· Контакты в футере.
· Данные на странице контактов. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).
1.21.Анализ и настройка наличия хлебных крошек и оформление их в микроформаты.
1.22.Оптимизация скорости загрузки страниц сайта:
· Оптимизация изображений.
· Вынесение в отдельный файл JavaScripts, CSS.
· Анализ времени ответа сервера и его ускорение.
· Настройка использования кеша браузера.
· Сокращение кода HTML.
· Сокращение JavaScripts и CSS.
· Настройка сжатия.
1.23.Удаление циклических ссылок.
1.24.Проверка и исправление ошибок в Google и Yandex Webmasters.
1.25.Добавление https:// протокола (на усмотрении, в зависимости от анализа).
1.27.Настройка URL (после анализа трафика на такие страницы):
· ЧПУ.
· Отображение пути.
1.28.Настройка автоматической генерации Sitemap.xml.
1.29.Проверка верстки на наличие ошибок.
1.30.Проверка отображения сайта на различных устройствах и браузерах.
1.31.Настройка перелинковки на сайте.