Технический аудит

1.1. Проверка срабатывания редиректа с index.php,index.html. Проверка кода ответа этих редиректов.

1.2. Выгрузка всех страниц сайта для анализа.

1.3. Анализ индекса поисковых систем и сравнение с файлом выгрузки сайта.

1.5. Анализ поисковой выдачи Google и Yandex, поиск ненужных страниц для дальнейшего исключения их из выдачи. Настройка файла robots.txt на основании

полученных данных с пунктов + анализ сайта на содержание:

· Сортировок.

· Поиска.

· Фильтров.

· Служебных страниц.

· Пустых страниц.

· Страниц, содержащих не уникальный контент,который по определённым причинам нельзя удалить с сайта

1.6. Проверка настройки 404 ошибки:

· Срабатывание на различных уровнях.

· Срабатывание в дизайне сайта.

· Настройка исключений.

· Проверка кода ответа 404 ошибки.

· Проверка корректности срабатывания при добавлении в URL различных элементов (пробел, &, точка).

1.7. Анализ страниц сайта на внутренние дубли страниц.

1.8. Проверка и настройка карты сайта.

1.10.Проверка корректности http ответов:

· Анализ наличия ссылок на 404 ошибки.

· Анализ прямых ссылок на 301 редиректы.

· Анализ наличия 302 редиректов.

· Анализ наличия битых картинок.

· Анализ наличия битых js и css файлов.

· Прочие ошибки в коде ответа сервера.

1.12.Проверка автоматической генерации тегов для картинок товаров/услуг.

1.15.Анализ заголовков Н1 на всех страницах сайта:

· Удаление более одного заголовка Н1.

· Добавление заголовка Н1, в случае его отсутствия.

· Автогенерация заголовка Н1 на страницах разделов и товаров/услуг.

1.16.Анализ и настройка уровня вложенности страниц.

1.17.Анализ и настройка страниц пагинации:

· Добавление специальных атрибутов, маркирующих страницы пагинации.

· Настройка правильного вывода навигации страниц пагинации для распределения веса.

1.18.Настройка тега Canonical:

· Анализ существующих.

· Добавление новых в случае необходимости.

· Настройка их на страницах пагинации.

· Удаление циклических тегов.

1.19.Исправление ошибок HTML:

· Validator.

· Mozilla.

1.20.Настройка микроформатов hcard на сайте:

· Контакты в шапке сайта. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).

· Контакты в футере.

· Данные на странице контактов. (В случае отсутствия, ТЗ на добавление).

1.21.Анализ и настройка наличия хлебных крошек и оформление их в микроформаты.

1.22.Оптимизация скорости загрузки страниц сайта:

· Оптимизация изображений.

· Вынесение в отдельный файл JavaScripts, CSS.

· Анализ времени ответа сервера и его ускорение.

· Настройка использования кеша браузера.

· Сокращение кода HTML.

· Сокращение JavaScripts и CSS.

· Настройка сжатия.

1.23.Удаление циклических ссылок.

1.24.Проверка и исправление ошибок в Google и Yandex Webmasters.

1.25.Добавление https:// протокола (на усмотрении, в зависимости от анализа).

1.27.Настройка URL (после анализа трафика на такие страницы):

· ЧПУ.

· Отображение пути.

1.28.Настройка автоматической генерации Sitemap.xml.

1.29.Проверка верстки на наличие ошибок.

1.30.Проверка отображения сайта на различных устройствах и браузерах.

1.31.Настройка перелинковки на сайте.