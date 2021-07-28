Autospares 2+

Специализированная программа учета, поиска и систематизации автомобильных шин и дисков для крупного интернет-магазина.

Предусматривает автоматическое распознавание и приведение к единому виду прайс-листов различного вида от различных поставщиков. Имеет возможность автоматической выгрузки имеющихся данных в CMS Amiro в соответствии с критериями цен и остатков товара. В программе также предусмотрена гибкая система поиска с возможностью выгрузки его результатов в Microsoft Excel. Кроме того, реализован обширный ряд других сервисных функций.

Используется СУБД SQLite.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1TAK3_PThbA3dzVmoXOZsFvJ7eY1jqyBx/view