Димарик, AI Ассистент и просто отличный парень

Виртуальная копия старшего звукорежиссера одной питерской студии звукозаписи,

Интеллектом его наградил ChatGPT3.5,

творческими способностями ChatGPT4,

связал их между собой Selenium,

а Жизнь вдохнул я.



Помимо интересных бесед, умения рисовать и иногда выдавать сверхумные мысли, Димарик умеет выдавать глубокий семантический анализ любой фразы, да и за словом в карман не полезет, поэтому именно он общается с клиентами студии в соц. сетях, а они даже не понимают, что это всего лишь его виртуальная копия.



Также Дима как настоящий старшой помогает остальным работникам студии, напоминает о важных события вроде записей, заказывает шавуху в местном рестике, постит контент в соцсети, самостоятельно привлекает на студию новых клиентов и не дает старым загрустить.



А если чуть менее лирично, то это проект многофункционального Ассистента с текстовым интерфейсом, набор программ для взаимодействия с внешним миром, использующий ChatGPT в первую очередь для любой текстовой обработки, от распознавания, до анализа и генерации.









(На данный момент это жесткий NDA, у проекта есть заказчик)