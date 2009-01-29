ИС "Оснащение и комплектация офиса"
Прикладное ПО
Добавлена305 просмотров
15 лет назад
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Информационная система "Оснащение и комплектация офиса". Java + Firebird
Управление пользователями (2 группы – администраторы и пользователи), управление офисами, оборудованием в них, поиск, просмотр событий.