ИС "Оснащение и комплектация офиса"

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
305 просмотров
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Информационная система "Оснащение и комплектация офиса". Java + Firebird

Управление пользователями (2 группы – администраторы и пользователи), управление офисами, оборудованием в них, поиск, просмотр событий.