Комплексное решение для маркетингового анализа

Программный комплекс для проведения маркетингового анализа. Представляет собой электронную таблицу Excel с приложением на VBA и базой данных Access. В качестве клиента используется Java приложение(мидлет) для мобильных телефонов.

Приложение в Excel создает анкету опроса на основе базы Access и запускает сервер к которому в дальнейшем подключаются мобильные клиенты. Мобильное приложение загружает анкету с сервера и представитель проводит опрос респондентов. По окончанию опроса анкета отправляется на сервер. После того как опрошено необходимое количество респондентов сервер останавливается и проводится маркетинговый анализ. Результат анализа представляется в электронной таблице Excel.