Почтовый сервер уровня провайдера

Добавлена
4 года назад
108 просмотров
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Настройка почтового сервера, соответствующего всем требованиям.

Настройка записей ДНС - SPF, DKIM, DMARC

Настройка квот и отображение в админке

MTA - Postfix

IMAP\POP3 IMAPs\POP3s - Dovecot

WEBMail - RoundCube

WEB Server - Apache

DataBase - MySQL (mariadb)

Administrator - Postfixadmin

OS - CentOS8

Spamassassin

OpenDKIM

Clamav

Fail2Ban