Почтовый сервер уровня провайдера

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Настройка почтового сервера, соответствующего всем требованиям.
Настройка записей ДНС - SPF, DKIM, DMARC
Настройка квот и отображение в админке
MTA - Postfix
IMAP\POP3 IMAPs\POP3s - Dovecot
WEBMail - RoundCube
WEB Server - Apache
DataBase - MySQL (mariadb)
Administrator - Postfixadmin
OS - CentOS8
Spamassassin
OpenDKIM
Clamav
Fail2Ban