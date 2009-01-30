Система обработки прайс-листов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа разработана как сопроводительное ПО для интернет-магазина.
Программа скачивает прайс-лист с интернет-магазина и из сайта поставщика (в формате Excel).
Далее сравнивает и ищет изминения. В программе есть очень хорошая оптимизация, посольки перебор троих файлов Excel (прайс-лист с интернет-магазина, прайс-лист с поставщика, файл переводов кодов поставщика в коды магазина) очень долгое дело :-)
Если найдены изминения:
- синим цветом - изминения в цене;
- красным цветом товары убраные с прайс-листа поставщика;
- зеленым новые товары.
Далее нажатием кнопки вызывается окно где находятся все эти изминения, которые не надо изпользовать удаляются, другие если надо редактируются. После этого изминения загружаются в базу данных (MySQL) на сервер интернет-магазина (через тунелирование).