Система обработки прайс-листов

Программа разработана как сопроводительное ПО для интернет-магазина.

Программа скачивает прайс-лист с интернет-магазина и из сайта поставщика (в формате Excel).

Далее сравнивает и ищет изминения. В программе есть очень хорошая оптимизация, посольки перебор троих файлов Excel (прайс-лист с интернет-магазина, прайс-лист с поставщика, файл переводов кодов поставщика в коды магазина) очень долгое дело :-)

Если найдены изминения:

- синим цветом - изминения в цене;

- красным цветом товары убраные с прайс-листа поставщика;

- зеленым новые товары.

Далее нажатием кнопки вызывается окно где находятся все эти изминения, которые не надо изпользовать удаляются, другие если надо редактируются. После этого изминения загружаются в базу данных (MySQL) на сервер интернет-магазина (через тунелирование).