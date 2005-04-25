Телеграм бот, реализующий ChatGPT по платной подписке

Бот, написан на Python 3.9, с использование библиотек aiogram и sqlalchemy. В своём проекте я реализовал множество интересных фишек, такие как:

Пополнение внутреннего баланса, при помощи Qiwi;

Покупка промтов, для самого ChatGPT

Система купонов двух типов (баланс, подписка)

История передвижения средств аккаунта

Сохранение внутренней истории диалога

Осознание ChatGPT себя. Он знает, что находится в Telegram-боте.

Удобная и функциональная админ-панель

Множество других полезных фишек