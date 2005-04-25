Телеграм бот, реализующий ChatGPT по платной подписке

Прикладное ПО
Добавлена
4 месяца назад
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Бот, написан на Python 3.9, с использование библиотек aiogram и sqlalchemy. В своём проекте я реализовал множество интересных фишек, такие как:

  • Пополнение внутреннего баланса, при помощи Qiwi;

  • Покупка промтов, для самого ChatGPT

  • Система купонов двух типов (баланс, подписка)

  • История передвижения средств аккаунта

  • Сохранение внутренней истории диалога

  • Осознание ChatGPT себя. Он знает, что находится в Telegram-боте.

  • Удобная и функциональная админ-панель

  • Множество других полезных фишек