Телеграм бот, реализующий ChatGPT по платной подписке
Прикладное ПО
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4 месяца назад
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Бот, написан на Python 3.9, с использование библиотек aiogram и sqlalchemy. В своём проекте я реализовал множество интересных фишек, такие как:
Пополнение внутреннего баланса, при помощи Qiwi;
Покупка промтов, для самого ChatGPT
Система купонов двух типов (баланс, подписка)
История передвижения средств аккаунта
Сохранение внутренней истории диалога
Осознание ChatGPT себя. Он знает, что находится в Telegram-боте.
Удобная и функциональная админ-панель
Множество других полезных фишек