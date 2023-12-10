В данном проекте я разработал такую игру, как offThisGame. Суть данной игры выключить все лампочки. Если нажать на ту или иную лампу - выключатся/включатся соседние. В данном проекте есть множество уровней, в случае неудачи - можно сбросить уровень. Данная игра написана на чистом JavaScript.

Ссылка на gitHub: https://github.com/CegouChannel/offThisGame/tree/main