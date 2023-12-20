Добро пожаловать!

Привет! Меня зовут Никита. Я студент четвертого курса и увлеченный web-разработчик. Моя цель - отточить навыки и начать работать в этой увлекательной области. У меня есть опыт работы с различными технологиями, такими как CSS, HTML и JavaScript, а также библиотека jQuery. Кроме того, у меня есть базовые знания в Python.

Я также имею опыт работы с CMS, включая WordPress. Возраст - 19 лет.

Я амбициозен, мотивирован и готов к новым проектам, которые помогут мне развивать свои навыки и опыт. Я ищу возможности для роста и готов вкладывать все усилия в достижение успеха в своей карьере web-разработчика.