Сайт SportTime WordPress

Веб-программирование
Добавлена
13 дней назад
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Данный сайт написан на CMS WordPress на собственной теме sporttime. Товары выводятся с помощью плагина WooCommerce, остальной контент выводится с помощью циклов.
Ссылка на git: https://github.com/CegouChannel/sportTime.git