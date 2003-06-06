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Адаптивная верстка, перенос на Wordpress сайта Lab
Сайты «под ключ»
Добавлена
5 лет назад
86 просмотров
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Использующиеся технологии:
HTML
CSS
Wordpress
jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:
Добавлять работы в портфолио
Изменять текст у раздела этапы и гарантии
Добавлять популярные вопросы и новых партнеров
CSS
HTML
jQuery
WordPress
Кирилл
kirillpushka624
Был
2 года назад
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