Верстка, перенос на Wordpress сайта Taxi

Добавлена
5 лет назад
60 просмотров
79h8RmvOd4M.jpg
KJWjwA4zPG0.jpg

Использующиеся технологии:

  • HTML
  • CSS
  • Wordpress
  • jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:

  • Цены указанные на сайте
  • Описание
  • Добавлять типы автомобилей
  • Добавлять новые пожелание для клиентов
CSSHTMLjQueryWordPress