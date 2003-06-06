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Верстка, перенос на Wordpress сайта Taxi
Сайты «под ключ»
Добавлена
5 лет назад
60 просмотров
1854x1043
709 КБ
1859x1046
693 КБ
Использующиеся технологии:
HTML
CSS
Wordpress
jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:
Цены указанные на сайте
Описание
Добавлять типы автомобилей
Добавлять новые пожелание для клиентов
CSS
HTML
jQuery
WordPress
Кирилл
kirillpushka624
Был
2 года назад
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#8 из 11
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