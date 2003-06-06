Верстка и перенос на Wordpress сайта Ultima

Добавлена
5 лет назад
82 просмотра
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Использующиеся технологии:

  • HTML
  • CSS
  • Wordpress
  • jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:

  • Создавать новые посты и их категории
На сайте есть возможность:

  • Регистрироваться
  • Оставлять комментарии
  • Писать свои статьи
CSSHTMLjQueryWordPress