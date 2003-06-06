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Верстка и перенос на Wordpress сайта Ultima
Системы управления (CMS)
Добавлена
5 лет назад
82 просмотра
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Использующиеся технологии:
HTML
CSS
Wordpress
jQuery
Заказчик получает возможность самостоятельно изменять:
Создавать новые посты и их категории
На сайте есть возможность:
Регистрироваться
Оставлять комментарии
Писать свои статьи
CSS
HTML
jQuery
WordPress
Кирилл
kirillpushka624
Был
2 года назад
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