Адаптивная верстка, посадка на CMS WordPress

Адаптивная вёрстка лендинга, выполненная мной в рамках работы с заказчиком в реальном проекте, с использованием препроцессора Gulp, фреймворк Bootstrap.

Сайт полностью адаптивный и кроссплатформенный.

После создал тему на CMS WordPress и интегрировал вёрстку на эту систему.

Сайт на 2-х языках: русском и украинском.

Залил сайт на хостинг, и перевёл сайт на https// протокол.

Вы можете посетить этот сайт по ссылке: https://master-meb.com.ua