Адаптивная верстка, посадка на CMS WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная вёрстка лендинга, выполненная мной в рамках работы с заказчиком в реальном проекте, с использованием препроцессора Gulp, фреймворк Bootstrap.
Сайт полностью адаптивный и кроссплатформенный.
После создал тему на CMS WordPress и интегрировал вёрстку на эту систему.
Сайт на 2-х языках: русском и украинском.
Залил сайт на хостинг, и перевёл сайт на https// протокол.
Вы можете посетить этот сайт по ссылке: https://master-meb.com.ua