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Задача: Сделать сайт компании, занимающейся передовыми достижениями современной науки для здравоохранения. Сделав анализ проекта, мы разработали и разработала прототипы будущего сайта.
Дизайн концепция сайта разработана с учетом фирменного стиля компании. Грамотная структура нового сайта обеспечивает удобство пользователей. Дизайн сайта был выполнен с учетом всех пожеланий клиента. Программная часть сайта была реализована на cms MODx Revolution.