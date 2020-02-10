Задача: Сделать сайт компании, занимающейся передовыми достижениями современной науки для здравоохранения. Сделав анализ проекта, мы разработали и разработала прототипы будущего сайта.

Дизайн концепция сайта разработана с учетом фирменного стиля компании. Грамотная структура нового сайта обеспечивает удобство пользователей. Дизайн сайта был выполнен с учетом всех пожеланий клиента. Программная часть сайта была реализована на cms MODx Revolution.