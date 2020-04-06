Любые работы с сайтом

Разработка сайтов под ключ, разработка CRM, ERP систем, доработка сайтов, программирование на PHP, поддержка проектов на Python (django)

бэкэнд:

написание кода на php - классы, методы, етц, работа с бд mysql

разработка api и подключение сторонних api

разработка парсеров сайтов

фронтэнд: использование языка гипертекстовой разметки html, написание кода на js для динамики страниц