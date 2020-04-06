Татьяна Кашкарова servicewebserviceweb
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Любые работы с сайтом
Разработка сайтов под ключ, разработка CRM, ERP систем, доработка сайтов, программирование на PHP, поддержка проектов на Python (django)
бэкэнд:
написание кода на php - классы, методы, етц, работа с бд mysql
разработка api и подключение сторонних api
разработка парсеров сайтов
фронтэнд: использование языка гипертекстовой разметки html, написание кода на js для динамики страниц
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Портфолио
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HTML-верстка
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от $12от 1 дня
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Веб-программирование
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от $12от 1 дня
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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$6/час
от $12от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $850
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Служба поддержки
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$84/час
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