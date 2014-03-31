Аппликация для компании SlateScience

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Данный проект включал в себя разработку front-end и back-end.
Front-end одностраничная аппликация на джаваскрипт с импользованием следующих технологий: Angularjs, requireJS, bower, LESS, Grunt
Back-end сделан на Python.
Разработка велась в комманде из еще 2-х разработчиков. В мои задачи входило в основном работа над Front-end.
Сайт проекта: http://www.slatemath.com