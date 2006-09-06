zhenyab

Евгений Богомольный zhenyab

 
46 летГермания/Мюнхен
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Решение задач любой сложности

- HTML 5

- CSS 3 (SASS, LESS)

- Javascript (Angularjs, NodeJS, BackBone)

- PHP 5, PHP Frameworks (Laravel, Expression Engine)

- SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (Redis, MongoDB, CouchDB, CouchBase)

- Objective-C, Swift (iOS)

- MQL 4,5

Test Driven Development (TDD), Object Oriented Programming (OOP)

PHPJavascriptLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSiOS
Портфолио
Отзывы заказчиков
EOS
49 летСША
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
49 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
Нарезать и установить
РЕКОМЕНДУЮ! Правильный выбор! Все сделал быстро и на ОТЛИЧНО! Всегда на связи... СПАСИБО!!!
В первую очередь - человек хороший. Во-вторых - все прекрасно. Я более чем доволен сотрудничеством. Желаю дальнейших успехов. Спасибо.
Ответный отзыв
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Блочная верстка
профессионально, быстро, приятно работать со столь отзывчивым на просьбы и пожелания мастером :) добавил несколько приятных и полезных усовершенствований
Остался очень доволен сотрудничеством! Нормальное техническое задание, прекрасно знает чего хочется, постоянно на связи. Даже подскажут и помогут :-)
Ответный отзыв
Мобильные приложения
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#311
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#1693
Веб-программирование
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#2482