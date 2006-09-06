Решение задач любой сложности
- HTML 5
- CSS 3 (SASS, LESS)
- Javascript (Angularjs, NodeJS, BackBone)
- PHP 5, PHP Frameworks (Laravel, Expression Engine)
- SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (Redis, MongoDB, CouchDB, CouchBase)
- Objective-C, Swift (iOS)
- MQL 4,5
Test Driven Development (TDD), Object Oriented Programming (OOP)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
РЕКОМЕНДУЮ! Правильный выбор! Все сделал быстро и на ОТЛИЧНО! Всегда на связи... СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
В первую очередь - человек хороший. Во-вторых - все прекрасно. Я более чем доволен сотрудничеством. Желаю дальнейших успехов. Спасибо.
$50
10 баллов
17 лет назад
профессионально, быстро, приятно работать со столь отзывчивым на просьбы и пожелания мастером :) добавил несколько приятных и полезных усовершенствований
Ответный отзыв
Остался очень доволен сотрудничеством! Нормальное техническое задание, прекрасно знает чего хочется, постоянно на связи. Даже подскажут и помогут :-)
Мобильные приложения
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#311
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#1693
Веб-программирование
нет отзывов
$50/час
от 1 дня
#2482