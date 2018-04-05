Beox.com.ua

Добавлена
6 лет назад
116 просмотров
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Задача

Создать сайт визитку для косметической компании.

Необходимо реализовать:

  • Валидная верстка по стандарту W3C
  • Responsive design под все мобильные устройства
  • Слайдер изображений который ведет на определенные страницы сайта
  • Мультиязычность сайта для удобства пользователей
  • Страница новостей и вывод последних 3 новостей на главной странице, для увеличения поисковых запросов и наращивания ссылочной массы сайта
  • Вывод социальных сетей клиента
  • Сделать страницу контактов с формой обратной связи.
  • Все должно гибко меняться через админ панель на сайте.
Сайт: beox.com.ua