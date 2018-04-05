Beox.com.ua

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Создать сайт визитку для косметической компании.
Необходимо реализовать:
- Валидная верстка по стандарту W3C
- Responsive design под все мобильные устройства
- Слайдер изображений который ведет на определенные страницы сайта
- Мультиязычность сайта для удобства пользователей
- Страница новостей и вывод последних 3 новостей на главной странице, для увеличения поисковых запросов и наращивания ссылочной массы сайта
- Вывод социальных сетей клиента
- Сделать страницу контактов с формой обратной связи.
- Все должно гибко меняться через админ панель на сайте.