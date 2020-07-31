Блог для администратора телеграм канала

Классический блог с возможностью добавления, редактирования и удаления статей из админ панели. Сайт серверная сторона сайта реализована на Node.js, а дизайн создан при помощи связки html+css+js

Работа проведенная на сайте:

Админ панель, со всеми перечисленными выше возможностями

Вывод статей по категориям

Привязка и настройка базы данных

Создание статей с изображением

Адаптивная верстка всех страниц сайта с анимациями

- html+css+js

Backend - node.js + express.js

Ссылка на работу - https://shielded-peak-11274.herokuapp.com/