Блог для администратора телеграм канала

Классический блог с возможностью добавления, редактирования и удаления статей из админ панели. Сайт серверная сторона сайта реализована на Node.js, а дизайн создан при помощи связки html+css+js
Работа проведенная на сайте:
- Админ панель, со всеми перечисленными выше возможностями
- Вывод статей по категориям
- Привязка и настройка базы данных
- Создание статей с изображением
- Адаптивная верстка всех страниц сайта с анимациями
Backend - node.js + express.js
Ссылка на работу - https://shielded-peak-11274.herokuapp.com/