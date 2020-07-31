Блог для администратора телеграм канала

Добавлена
5 лет назад
90 просмотров
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Снимок экрана (390).png
screenshot-shielded-peak-11274.herokuapp.com-2020.12.10-20_16_31.png

Классический блог с возможностью добавления, редактирования и удаления статей из админ панели. Сайт серверная сторона сайта реализована на Node.js, а дизайн создан при помощи связки html+css+js

Работа проведенная на сайте:

  • Админ панель, со всеми перечисленными выше возможностями
  • Вывод статей по категориям
  • Привязка и настройка базы данных
  • Создание статей с изображением
  • Адаптивная верстка всех страниц сайта с анимациями
Frontend - html+css+js

Backend - node.js + express.js

Ссылка на работу - https://shielded-peak-11274.herokuapp.com/

CSSHTMLJavaScriptNode.js