Дизайн LP, функционал заказа с проверкой остатков

Добавлена
8 лет назад
170 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Адаптивный дизайн на базе сетки Bootstrap3
  • Проверка остатков товара на складе
  • JS валидация заказа, AJAX подтверждение заявки
  • Mailer о заказе
  • 1 click order
  • Lightgallery
  • 2 sliders
  • Scroll Reveal
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