Дизайн LP, функционал заказа с проверкой остатков
Добавлена170 просмотров
8 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Адаптивный дизайн на базе сетки Bootstrap3
- Проверка остатков товара на складе
- JS валидация заказа, AJAX подтверждение заявки
- Mailer о заказе
- 1 click order
- Lightgallery
- 2 sliders
- Scroll Reveal