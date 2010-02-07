Грузоперевозки по Москве и Московской области

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
155 просмотров
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http://vperevozke.ru/

Функционал сайта :

-Новостной блок добавление, удаление, редактирование.

-Статьи удаление, добавление, редактирование.

-Редактирование страничек

-Удобная админ панель

Компоненты:

-Zend Framework (framework.zend.com)

-CSS Framework BluePrint (www.blueprintcss.org)

-RSS присутствует на Новости и Статьи.

-База Данных MySQL

-Кеш присутствует

-Ajax Framework JQuery (jquery.com)

-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)