Грузоперевозки по Москве и Московской области
Сайты «под ключ»
Добавлена155 просмотров
14 лет назад
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Функционал сайта :
-Новостной блок добавление, удаление, редактирование.
-Статьи удаление, добавление, редактирование.
-Редактирование страничек
-Удобная админ панель
Компоненты:
-Zend Framework (framework.zend.com)
-CSS Framework BluePrint (www.blueprintcss.org)
-RSS присутствует на Новости и Статьи.
-База Данных MySQL
-Кеш присутствует
-Ajax Framework JQuery (jquery.com)
-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)