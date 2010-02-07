Авигея Интернет-магазин серебр
Интернет-магазины
Добавлена224 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание:
Магазин по распространению серебряных изделий.
Функционал сайта :
-Регистрация пользователей
-Управление пользователем
-Начисление пользователю скидки
-Управления каталогом добавление удаление категорий
-Управление товаром добавление удаление товара и изображения
-Новостной блок добавление, удаление, редактирование.
-Корзина покупателя
-Оформление заказа
-Управление заказами смена статус
-Добавление банеров
-Редактирование страничек
-Удобная админ панель
Компоненты:
-Zend Framework (framework.zend.com)
-CSS Framework BluePrint (www.blueprintcss.org)
-База Данных MySQL
-Кеш присутствует
-Ajax Framework JQuery (jquery.com)
-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)