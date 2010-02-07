Авигея Интернет-магазин серебр

Интернет-магазины
Добавлена
14 лет назад
224 просмотра
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http://avigeya.ru/

Краткое описание:

Магазин по распространению серебряных изделий.

Функционал сайта :

-Регистрация пользователей

-Управление пользователем

-Начисление пользователю скидки

-Управления каталогом добавление удаление категорий

-Управление товаром добавление удаление товара и изображения

-Новостной блок добавление, удаление, редактирование.

-Корзина покупателя

-Оформление заказа

-Управление заказами смена статус

-Добавление банеров

-Редактирование страничек

-Удобная админ панель

Компоненты:

-Zend Framework (framework.zend.com)

-CSS Framework BluePrint (www.blueprintcss.org)

-База Данных MySQL

-Кеш присутствует

-Ajax Framework JQuery (jquery.com)

-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)