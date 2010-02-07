Louvre интерер

Интернет-магазины
Добавлена
14 лет назад
163 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://louvre-interier.ru/

Краткое описание:

Интернет магазин по распространению элитной мебели.

Функционал сайта :

-Регистрация пользователей

-Управление пользователем

-Управление товаром добавление удаление товара и изображения

-Корзина покупателя

-Оформление заказа

-Управление заказами смена статус

-Редактирование страничек

-Удобная админ панель

Компоненты:

-Zend Framework (framework.zend.com)

-Flash

-Валидный CSS

-База Данных MySQL

-Кеш отсутствует

-Ajax Framework Prototype (prototypejs.org)

-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)