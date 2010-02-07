Louvre интерер
Интернет-магазины
Добавлена163 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание:
Интернет магазин по распространению элитной мебели.
Функционал сайта :
-Регистрация пользователей
-Управление пользователем
-Управление товаром добавление удаление товара и изображения
-Корзина покупателя
-Оформление заказа
-Управление заказами смена статус
-Редактирование страничек
-Удобная админ панель
Компоненты:
-Zend Framework (framework.zend.com)
-Flash
-Валидный CSS
-База Данных MySQL
-Кеш отсутствует
-Ajax Framework Prototype (prototypejs.org)
-WYSIWYG-редактор FCKeditor (ckeditor.com)