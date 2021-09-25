Интернет-магазин постельного белья "Нежная ночь"

Разработка интернет-магазина "Нежная ночь" под ключ. На данном сайте используется HTML5, CSS3, весь функционал написан на нативном JavaScript (без jQuery).

Для создания динамического веб-сайта используется язык програмированния PHP.

Для хранения товаров используется база данных MySQL.

Макет сделан дизайнером, с которым работаю в паре.

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Ссылка: https://nizhna-nich.com/