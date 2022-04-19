Интернет-магазин
"Your Gain"
Задача樂
Разработать новый дизайн интернет-магазина спортивных товаров "Your Gain" и его логотип. Реструктурировать всю имеющуюся информацию
Сверстать сайт по готовому утверждённому дизайну и посадить готовою верстку на систему управления Wordpress Woocommerce.
Решение😎
• Была переработана вся структура сайта;
• Разработан детальный прототип и дизайн макет главной страницы;
• После его утверждения были разработаны все внутренние страницы
• После сделаны адаптивные версии макетов под мобильные устройства
• Сверстан сайт в соответствии с макетом
• Сделан backend сайта
• Подключены и настроены все необходимые плагины
Инструмент
Работа была сделана в Figma
CMS - Wordpress Woocommerce