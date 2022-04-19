Интернет-магазин

"Your Gain"

Задача樂

Разработать новый дизайн интернет-магазина спортивных товаров "Your Gain" и его логотип. Реструктурировать всю имеющуюся информацию

Сверстать сайт по готовому утверждённому дизайну и посадить готовою верстку на систему управления Wordpress Woocommerce.

Решение😎

• Была переработана вся структура сайта;

• Разработан детальный прототип и дизайн макет главной страницы;

• После его утверждения были разработаны все внутренние страницы

• После сделаны адаптивные версии макетов под мобильные устройства

• Сверстан сайт в соответствии с макетом

• Сделан backend сайта

• Подключены и настроены все необходимые плагины

Инструмент 

Работа была сделана в Figma

CMS - Wordpress Woocommerce