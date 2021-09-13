Компания по доставке грузов

О клиенте:Транспортная компания Viconte Group специализируется на поставках груза из США, доставке грузов по территории Европейского Союза и стран СНГ. Компания занимается автомобильными, ЖД, авто и морскими перевозками, берет на себя оформление документации.

Задача : Перед нами поставили задачу разработать корпоративный сайт под ключ, учитывая стилистику компании и ее ориентированность на американский рынок.

Решение : Viconte Group — международная компания, целевая аудитория которой рассредоточена в разных странах. Поэтому мы сделали сайт мультиязычным: русский, украинский и английский варианты. Также он адаптирован под разные устройства. Стилистика сайта выполнена в строгом деловом стиле,

но с использованием анимации.

Мы добавили лид-форму, которая собирает контактные данные клиента

и выявляет его потребности. Также на сайте есть страница FAQ с ответами

на часто задаваемые вопросы. Благодаря этому закрываются определенные возражения целевой аудитории.

Компания предоставляет большое количество услуг, связанных

с транспортировкой и доставкой грузов. Под каждую услугу мы создали отдельную страницу, чтобы в полной мере расписать преимущества

и рассказать о специальных предложениях от компании.

Что сделали : Для компании Viconte Group мы создали дизайн сайта и собрали его под ключ. Весь проект был построен на командной работе заказчика и специалистов 4Limes. Заказчик предоставил вводные данные и рассказал о своих предпочтениях. Проект-менеджер на основе этой информации составил ТЗ и курировал работу, а дизайнеры и разработчики реализовали сайт.

В итоге получился красивый и работающий продукт, который будет не только поддерживать имидж компании, но и приносить продажи.

В2В