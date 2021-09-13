Канал по медицине Youtube

О клиенте : В наше агентство обратились представители оздоровительного центра кинезитерапии, чтобы мы занялись продвижением их Youtube канала. Контент освещал тему медицины, что всегда будет актуальным для пользователей данной платформы. С клиентом мы подписали NDA, поэтому разглашать имена и название канала не будем.

Задача : Главной целью нашего сотрудничества с клиентов было увеличение просмотров и подписчиков на канале, где до обращения в наше агентство уже было 169 637 подписчиков. От нас требовалось проделать определённые работы над проработкой аудитории канала, его дизайна, а также запуском рекламной кампании, что нацелены на продвижение видео с рекомендациями по улучшению состояния всей спины, рук и ног.

На канале делался упор с рассказами о лечение и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. Как лечить болезни спины, рук и ног с помощью методов и домашних тренировок от специалистов центра оздоровления. Канал, в первую очередь, полезен тем, кто думает и заботится о своем здоровье и здоровье близких.

Работа над проектомСотрудничество с клиентом началось с аудита его канала, а именно: анализ аудитории, конкурентов, ключевых слов, формата контента, плейлистов и т.д. Это важная составляющая для того, чтобы начать правильное продвижение канала. В дальнейшем для нашей команды работа была разбита на шесть этапов, что включало в себя следующие:

Переоптимизация канала. Мы пришли к выводу, что стоит начать с оптимизации старых видео на канале. Первоначально мы взялись за изменения уже существующих тегов канала, описания канала, роликов, плейлистов. Наши специалисты подготовили абсолютно новые текста, по заранее подобранным ключевым словам в тематике медицины и оздоровления. Оптимизация видео делается с целью вывести видео в ТОП 10 Youtube, поисковых систем, а также для продвижения через похожие видео.

Обновление дизайна канала. После повторной оптимизации уже существующего контента мы взялись за разработку дизайн-концепта канала. Наши дизайнеры создали несколько вариантов шапки канала и обложек под каждый плейлист, чтобы клиент мог выбрать подходящий и утвердить для дальнейшего использования на канале.

Оптимизация и публикация нового контента, а также помощь с проведением и оформлением трансляция на Youtube. Мы понимаем, что при профессиональном видении канала очень важно делать это систематично. Поэтому мы взялись за еженедельную публикацию одного ролика в определенный день и время, когда аудитория имеет возможность просмотреть в первые часы после публикации.

Публикация 3-х роликов формата Shorts в неделю. Формат YouTube Shorts продвигается полностью органически, и как любой новый продукт имеет высокие факторы ранжирования от самого YouTube. Активно выпуская такие короткие видео клиент резко начинал привлекать все больше новых подписчиков, которые были заинтересованы в ознакомлении как нового, так и старого контента на канале.

Настройка рекламы формата Discovery. Учитывая шину нашего клиента и ту полезность, которую предоставляет контент на канале для пользователей мы поняли продвигать контент в формате Discovery - лучшая идея. Этот формат отлично способствует привлечению новой аудитории на канал, о чего также будет расти как количество просмотров так и уровень активности под видео: лайки, комментарии, переходы по ссылкам в описании.

Анализ и оптимизация рекламных кампаний. После всей ранее проделанной работы нам оставалось только контролировать процесс продвижения через рекламные компании. Моментами приходилось корректировать старые аудитории, а также тестировать абсолютно новые с частой оптимизацией рекламных объявлений.

По окончанию нашего сотрудничества мы предоставили клиенту полную отчетность по проделанной работе.

Итоги работыРаботая над ведением канала и продвижением его контента на протяжении 3-х месяцев, мы смогли увеличить поток трафик на канал в 2 раза. При этом большую часть трафика занимали переходы из рекомендаций и разделов для просмотра роликов.

Мы привлекли 4032 новых подписчиков только одним ведением рекламных кампаний, что позволила нам добиться отличной средней цены за подписку - 7,6 грн / 0,28$. Всего за период сотрудничества было затрачено 30 658,84 грн. / 1149,26$, а количество подписчиков по завершению работ нашей команды составило 278,139 человек.

В ходе тестов выделяли лучшие кампании и продолжали их рекламировать и, таким образом, некоторые кампании давали подписчиков по цене 5,4 - 5,7 грн. / 0,20-0,21$.чиков по цене 5,4 - 5,7 грн. / 0,20-0,21$.

Огромную роль сыграло качество контента, особенно большой упор на формат Shorts. Помимо этого качественный контент может привести новых подписчиков и увеличить активность на канале, только если его правильно оптимизировать. Также не стоит забывать, что результат продвижения видео напрямую зависит от правильности настройки рекламы, с чем наши специалисты успешно справились.

Мы получили много органических просмотров и переходов на канал. В итоге нам удалось выполнить главное условие - увеличение числа подписчиков и просмотров.