Landing page для Клининговой компании

Сайт можно посмотреть по ссылке - https://m-morgunets.github.io/cleaning/app/

Цель проекта: Сделать продающий лендос для клининговой компании, на который можно будет лить трафик и собирать всю нужную инфу о потенциальном клиенте

По пунктам, что было свёрстано:

Тринадцать полноценных секций, но одну из секций в процессе временно убрали, т.к. там должно быть видео, которого у заказчика пока что нет. Одна из секций занимала ~3 экрана, остальные стандартно примерно в размер экрана.

Три PopUp'а. Один — это форма обратной связи, а остальные два — это цены на промышленный альпинизм и химчистку.

С помощью SlickSlider сделано 3 слайдера, а так же с помощью Parallax.js сделан параллакс эффект фона на 3 и предпоследней секции