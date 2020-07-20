Landing page для Клининговой компании

Добавлена
5 лет назад
82 просмотра
Sayt (13).jpg

Сайт можно посмотреть по ссылке - https://m-morgunets.github.io/cleaning/app/

Цель проекта: Сделать продающий лендос для клининговой компании, на который можно будет лить трафик и собирать всю нужную инфу о потенциальном клиенте

По пунктам, что было свёрстано:

  • Тринадцать полноценных секций, но одну из секций в процессе временно убрали, т.к. там должно быть видео, которого у заказчика пока что нет. Одна из секций занимала ~3 экрана, остальные стандартно примерно в размер экрана.
  • Три PopUp'а. Один — это форма обратной связи, а остальные два — это цены на промышленный альпинизм и химчистку.
  • С помощью SlickSlider сделано 3 слайдера, а так же с помощью Parallax.js сделан параллакс эффект фона на 3 и предпоследней секции
По пунктам, что было сделано с помощью JS и PHP:

  • Все скроллы до секций при нажатии на кнопку
  • Слайдер, который меняется при наведении или при нажатии на телефонах
  • Тест на третий секции
  • Слайдер в секции «Что мы делаем»
  • Смена картинок при наведении с «До», на «После»
  • «Открывание текста» в секции FAQ
  • Сбор и отправка информации с теста/формы обратной связи с помощью AJAX на файл PHP, чтобы он отправил сообщение на Email (новая для меня штука, делал первый раз)
AJAXJavaScriptPHP