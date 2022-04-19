Landing Page для прокатного центра

"Снежная белка"

Задача樂

Разработать дизайн лендинга прокатного центра на базе предоставленных ответов брифа и организовать всю имеющуюся информацию

Решение😎

• Была разработана вся структура одностраничника ;

• Разработан детальный прототип и дизайн макет страницы;

• После его утверждения были разработаны адаптивы

• После утверждения всего дизайна была разработана верстка десктопной/планшетной/мобильной версий.

• Утверждённый сайт был посажен на Wordpress. Установлены и настроены все необходимые плагины.

• После перенесённый сайт на домен(хостинг) клиента передан непосредственно рабочий сайт самому клиенту с подробной инструкцией в пользование

Инструмент 

Дизайн макетов был сделан в Figma

Верстка в Visual Studio Code

Посадка на CMS Wordpress