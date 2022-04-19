Landing Page "Планета Детства"

Landing Page для развлекательного центра
"Планета Детства"
Задача樂
Разработать дизайн лендинга развлекательного центра на базе существующего сайта и организовать всю имеющуюся информацию
Решение😎
• Была разработана вся структура одностраничника ;
• Разработан детальный прототип и дизайн макет главной страницы;
• После его утверждения были разработаны адаптивы
• После утверждения всего дизайна была разработана верстка десктопной/планшетной/мобильной версий.
• Утверждённый сайт был посажен на Wordpress. Установлены и настроены все необходимые плагины.
• После перенесённый сайт на домен(хостинг) клиента передан непосредственно рабочий сайт самому клиенту с подробной инструкцией в пользование
Инструмент
Дизайн макетов был сделан в Figma
Верстка в Visual Studio Code
Посадка на CMS Wordpress