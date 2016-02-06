Landing Page (лэендинг пейдж) Glow

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- Лендинг (Landing Page) для продажи светящихся наушников Glow.
Эффекты/анимация:
- видео на заднем фоне;
- параллакс (3D-эффект при прокрутке);
- 8 информационных блоков;
- Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
- Галерея изображений;
- ПК,
- ноутбук,
- планшет,
- смартфон.
- нет
- Копирайт