Landing Page (лэендинг пейдж) Glow

Добавлена
8 лет назад
208 просмотров
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  • Лендинг (Landing Page) для продажи светящихся наушников Glow.
Стильная HTML-страница, состоящая из 8 основных информационных блоков и 1-й формой обратной связи. 

Эффекты/анимация:

  • видео на заднем фоне;
  • параллакс (3D-эффект при прокрутке);
Элементы:

  • 8 информационных блоков;
  • Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
  • Галерея изображений;
Адаптивность:

  • ПК,
  • ноутбук,
  • планшет,
  • смартфон.
Маркетинг/аналитика

  • нет
Контент

  • Копирайт