Лендинг (Landing Page) для портмоне Baellerry

Добавлена
8 лет назад
1039 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Лендинг (Landing Page) для продажи мужских клатчей Baellerry.
Стильная HTML-страница, состоящая из 11 основных информационных блоков, 2-х форм формой обратной связи и модального окна заказа обратного звонка. 

Эффекты/анимация:

  • анимация текстового контента, изображений;
  • параллакс (3D-эффект при прокрутке);
Элементы:

  • 11 информационных блоков;
  • Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
  • Галерея изображений;
Адаптивность:

  • ПК,
  • ноутбук,
  • планшет,
  • смартфон.
Маркетинг/аналитика

  • нет
Контент

  • Копирайт