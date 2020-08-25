Landing page "Тихий дом"

О проекте

Liberty — Тихий дом в самом центре Москвы. Концепция была навеяна оригинальной архитектурой самого Дома: геометрические элементы парадного фасада, привлекающие внимание, светлые и просторные комнаты с пятиметровыми потолками, сразу отсылают к эстетике американского классического ар-деко.

Задача

Разработать лендинг для клубного дома в премиальном стиле

Были проведены маркетинговые исследования:

— Конкурентный анализ

— Визуальный анализ

Результатом этих исследований стало:

— Сравнительная таблица с конкурентами

— Определения сильных сторон клиента по каждой услуге, с помощью которых можно выделиться среди конкурентов

— Подготовлены тексты и контент для сайта

— Составлен прототип сайта

— Подготовлена дизайн-концепция сайта

— Разработана мобильная и планшетная версии сайта

— Выполнена верстка на Tilda

Ссылка на сайт https://quiet-house.tilda.ws/