Landing page "Тихий дом"

О проекте
Liberty — Тихий дом в самом центре Москвы. Концепция была навеяна оригинальной архитектурой самого Дома: геометрические элементы парадного фасада, привлекающие внимание, светлые и просторные комнаты с пятиметровыми потолками, сразу отсылают к эстетике американского классического ар-деко.
Задача
Разработать лендинг для клубного дома в премиальном стиле
Были проведены маркетинговые исследования:
— Конкурентный анализ
— Визуальный анализ
Результатом этих исследований стало:
— Сравнительная таблица с конкурентами
— Определения сильных сторон клиента по каждой услуге, с помощью которых можно выделиться среди конкурентов
— Подготовлены тексты и контент для сайта
— Составлен прототип сайта
— Подготовлена дизайн-концепция сайта
— Разработана мобильная и планшетная версии сайта
— Выполнена верстка на Tilda
Ссылка на сайт https://quiet-house.tilda.ws/