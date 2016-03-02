Лендинг (Landing Page) для продажи 3D-ручек

Добавлена
9 лет назад
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3dpen-lp-portfolio.jpg

Лендинг (Landing Page) для сайта по продаже 3D-ручек.

Яркая HTML-страница, состоящая из 9 основных информационных блоков, в т.ч блока с видео и формой обратной связи. 

Эффекты/анимация:

  • анимация текстового контента, изображений;
  • параллакс (3D-эффект при прокрутке);
Элементы:

  • 9 информационных блоков (экранов);
  • Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
  • Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);
  • Галерея изображений;
  • Блок с видео (внедренный из канала Ютуб);
Адаптивность:

  • ПК,
  • ноутбук,
  • планшет,
  • смартфон.
Маркетинг/аналитика

  • нет
Контент

  • Копирайт
HTML