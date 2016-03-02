Лендинг (Landing Page) для продажи 3D-ручек

Лендинг (Landing Page) для сайта по продаже 3D-ручек.

Яркая HTML-страница, состоящая из 9 основных информационных блоков, в т.ч блока с видео и формой обратной связи.

Эффекты/анимация:

анимация текстового контента, изображений;

параллакс (3D-эффект при прокрутке);

9 информационных блоков (экранов);

Закрепленное в шапке горизонтальное меню;

Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);

Галерея изображений;

Блок с видео (внедренный из канала Ютуб);

ПК,

ноутбук,

планшет,

смартфон.

нет