Лендинг (Landing Page) для продажи 3D-ручек

Лендинг (Landing Page) для сайта по продаже 3D-ручек.
Яркая HTML-страница, состоящая из 9 основных информационных блоков, в т.ч блока с видео и формой обратной связи.
Эффекты/анимация:
- анимация текстового контента, изображений;
- параллакс (3D-эффект при прокрутке);
- 9 информационных блоков (экранов);
- Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
- Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);
- Галерея изображений;
- Блок с видео (внедренный из канала Ютуб);
- ПК,
- ноутбук,
- планшет,
- смартфон.
- нет
- Копирайт