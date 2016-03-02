Лендинг (Landing Page) услуги переноса сайта на WP

Добавлена
9 лет назад
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Лендинг (Landing Page) для ресурса услуг переноса сайта на WP.

Стильная HTML-страница, состоящая из 11 основных информационных блоков, в т.ч формы обратной связи. 

Эффекты/анимация:

  • анимация текстового контента, изображений;
  • фиксированный фон в информационных блоках (экранах);
Элементы:

  • 11 информационных блоков;
  • Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
  • Счетчик статистики с "бегущими" цифрами.
Адаптивность:

  • ПК,
  • ноутбук,
  • планшет,
  • смартфон.
Маркетинг/аналитика

  • нет
Контент

  • Копирайт
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