Лендинг (Landing Page) услуги переноса сайта на WP
Добавлена246 просмотров
9 лет назад
Лендинг (Landing Page) для ресурса услуг переноса сайта на WP.
Стильная HTML-страница, состоящая из 11 основных информационных блоков, в т.ч формы обратной связи.
Эффекты/анимация:
- анимация текстового контента, изображений;
- фиксированный фон в информационных блоках (экранах);
- 11 информационных блоков;
- Закрепленное в шапке горизонтальное меню;
- Счетчик статистики с "бегущими" цифрами.
- ПК,
- ноутбук,
- планшет,
- смартфон.
- нет
- Копирайт