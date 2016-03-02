Лендинг (Landing Page) заправка картриджей

Лендинг (Landing Page) для сервисной компании по заправке картриджей для принтеров и ремонта техники.
Яркая HTML-страница, состоящая из 13 основных информационных блоков, в т.ч формы обратной связи.
Эффекты/анимация:
- анимация текстового контента, изображений;
- фиксированный фон при прокрутке страницы в информационных блоках (экранах).
- 13 информационных блоков;
- Закрепленное в шапке горизонтальное меню-слайдер;
- Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);
- Гугл-карта.
- ПК,
- ноутбук,
- планшет,
- смартфон.
- нет
- Копирайт