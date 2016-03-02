Лендинг (Landing Page) заправка картриджей

Лендинг (Landing Page) для сервисной компании по заправке картриджей для принтеров и ремонта техники.

Яркая HTML-страница, состоящая из 13 основных информационных блоков, в т.ч формы обратной связи.

Эффекты/анимация:

анимация текстового контента, изображений;

фиксированный фон при прокрутке страницы в информационных блоках (экранах).

13 информационных блоков;

Закрепленное в шапке горизонтальное меню-слайдер;

Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);

Гугл-карта.

ПК,

ноутбук,

планшет,

смартфон.

нет