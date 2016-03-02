Лендинг (Landing Page) заправка картриджей

Добавлена
9 лет назад
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Лендинг (Landing Page) для сервисной компании по заправке картриджей для принтеров и ремонта техники.

Яркая HTML-страница, состоящая из 13 основных информационных блоков, в т.ч формы обратной связи. 

Эффекты/анимация:

  • анимация текстового контента, изображений;
  • фиксированный фон при прокрутке страницы в информационных блоках (экранах).
Элементы:

  • 13 информационных блоков;
  • Закрепленное в шапке горизонтальное меню-слайдер;
  • Раскрывающийся блок с контентом (аккордеон);
  • Гугл-карта.
Адаптивность:

  • ПК,
  • ноутбук,
  • планшет,
  • смартфон.
Маркетинг/аналитика

  • нет
Контент

  • Копирайт
HTML