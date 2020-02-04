Многостраничный сайт на Tilda

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Многостраничный сайт для украинской компании «Jaluzi Comfort».
Сайт свёрстан по подготовленному дизайн макету (частично - 5 страниц), далее верстался исходя из концепции дизайна.
Настроены формы приёма данных, подобраны фото (частично предоставлялись заказчиком), подключен сервис Google Analytics, подключен свой домен.