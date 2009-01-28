MyFM
Сайты «под ключ»
Добавлена226 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файл-менеджер, сделанный для собственных нужд.
Пока не распространяется.
Использован PHP5 и jQuery (в частности собственный плагин к нему с одноименным названием).
При надобности могу предоставить часть кода или создать тестовую учетную запись.
Проект находится в бета-стадии.
Это уже часть истории…