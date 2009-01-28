MyFM

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
226 просмотров
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Файл-менеджер, сделанный для собственных нужд.

Пока не распространяется.

Использован PHP5 и jQuery (в частности собственный плагин к нему с одноименным названием).

При надобности могу предоставить часть кода или создать тестовую учетную запись.

Проект находится в бета-стадии.

Это уже часть истории…