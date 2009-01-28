To Do :)
Сайты «под ключ»
Добавлена241 просмотр
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это пока — мой личный проект, для собственных нужд. Возможно после релиза будет открыт для регистрации.
Личный список дел с упорядочиванием по тегам, приоритетам, статусом работы. Работают напоминания на почту и через СМС.
Написан на PHP5, при помощи фреймворка Codeigniter, а также тонн яваскрипта (jQuery).
При надобности могу дать логин/пароль на тестовую учетную запись.
Это уже часть истории :)