To Do :)

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
241 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это пока — мой личный проект, для собственных нужд. Возможно после релиза будет открыт для регистрации.

Личный список дел с упорядочиванием по тегам, приоритетам, статусом работы. Работают напоминания на почту и через СМС.

Написан на PHP5, при помощи фреймворка Codeigniter, а также тонн яваскрипта (jQuery).

При надобности могу дать логин/пароль на тестовую учетную запись.

Это уже часть истории :)