Это пока — мой личный проект, для собственных нужд. Возможно после релиза будет открыт для регистрации.

Личный список дел с упорядочиванием по тегам, приоритетам, статусом работы. Работают напоминания на почту и через СМС.

Написан на PHP5, при помощи фреймворка Codeigniter, а также тонн яваскрипта (jQuery).

При надобности могу дать логин/пароль на тестовую учетную запись.

Это уже часть истории :)