http://paul.drozd.in.ua

Старый дизайн моего личного блога. Совершенно не оптимизирован под Internet Explorer.

Обьяснение простое - это личный проект, и хоть здесь я не намерен подстраиваться под пользователей Експлорера.

Возможно, при наличии лишнего времени, это изменится.

Написан на PHP5 (Codeigniter). Также использован jQuery.

Сейчас по этому адресу работает совершенно другой блог.