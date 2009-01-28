Нотатник
Сайты «под ключ»
Добавлена289 просмотров
15 лет назад
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Старый дизайн моего личного блога. Совершенно не оптимизирован под Internet Explorer.
Обьяснение простое - это личный проект, и хоть здесь я не намерен подстраиваться под пользователей Експлорера.
Возможно, при наличии лишнего времени, это изменится.
Написан на PHP5 (Codeigniter). Также использован jQuery.
Сейчас по этому адресу работает совершенно другой блог.