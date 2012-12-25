Портал Претензий.ру

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Портал для размещения отзывов на сайты, организации, товары, услуги. Руководство разработкой, разработка основных модулей CMS сайта, верстка. Оптимизация базы данных под высокие нагрузки. Техническая поддержка проекта. В проекте задействованы технологии: PHP, Zend Framework, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON и др.